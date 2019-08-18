السعودية – تلقي وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف برقيات تهنئة وشكر من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم الحج.

وجاء في نص برقية العاهل السعودي التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية: “تلقينا برقية سموكم المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأصحاب السمو أمراء المناطق، ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1440هـ”.

وأضاف الملك سلمان “ما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، وذلك بفضل من الله ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع”.

وأردف خادم الحرمين الشريفين “وقد سرنا ما لمسناه من إخلاص وتفان وجهود كبيرة بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق”.

كما وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية شكر جوابية للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام.

وشكر ولي العهد في برقيته وزير الداخلية وأمراء المناطق بما تحقق من نجاح بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع وتفانيهم في تقديم الخدمات للحجاج بإشراف ومتابعة وتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

المصدر: واس