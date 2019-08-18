العراق – نفى وزير الدفاع العراقي الأسبق، النائب الحالي خالد العبيدي، امس خبر اغتياله الذي تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان لمكتبه “نشرت مواقع على التواصل الاجتماعي خبرا ادعت فيه اغتيال النائب خالد العبيدي في الموصل خلال مروره من حاجز أمني في سهل نينوى أثناء زيارته إلى إحدى الدوائر الرسمية، وهنا نؤكد عدم صحة الخبر”.

وأضاف البيان أن “العبيدي يعبر عن شكره وتقديره لكل من اتصل أو أرسل رسائل أو تواصل للاطمئنان على سلامته، ونهيب بالأخوة أصحاب هذه الصفحات إلى عدم ترويج إشاعات أو أخبار كاذبة قد تؤثر على الواقع الأمني للدولة مثلما تؤثر على الواقع الاجتماعي للأفراد”.

المصدر: RT