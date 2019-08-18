ليبيا – كشف مسؤول المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش وجود رصد مستمر من قبل فرق الاستطلاع التابعة للوحدات العسكرية وسلاح الجو لنقل الصورة كاملة لغرفة عمليات المنطقة الغربية.

الخرطوش أشار في تصريحات لـ” المختار العربي” الأحد إلى أن محاور طريق المطار وكوبري المطار تشهد هدوء حذر، لافتاً إلى أنه اندلعت مناوشات بمنطقة الشوارع الأربعة أمس السبت والأمور بالكامل تحت السيطرة.

وذكر أن باقي التمركزات وحتى طريق المطار وكوبري المطار تشهد هدوء حذر، مشيراً إلى أن الرصد المستمر وتقارير فرق الاستطلاع التابعة للوحدات العسكرية وسلاح الجو تعطي الصورة الكاملة لغرفة عمليات المنطقة الغربية.

كما نوّه إلى أن محاور القتال بطرابلس شهدت اشتباكات متقطعة في كل من وادي الربيع وعين زارة، مبيناً أن الوحدات العسكرية بالجيش تسيطر على مواقعها.

وقال إن الضربات المتتالية لسلاح الجو في عدة مناطق منها العزيزية وغرفة تحكم في مطار زوارة كبدت المجموعات المسلحة التابعة للوفاق خسائر فادحة، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة والروح المعنوية للقوات عالية.

ولفت إلى أن سلاح الجو يستهدف آليات بالقرب من منطقة معفن بالجنوب الشرقي للمنطقة كما يشن ضربات بمنطقة فنقل.