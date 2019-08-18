ليبيا – قال الناطق باسم مايسمى ” عملية بركان الغضب ” مصطفى المجعي إن الأيام القليلة القادمة ستشهد تغيراً واضحاً على الخارطة العسكرية في المنطقة الغربية.

المجعي وفي مقابلة مع قناة التناصح قال أن قواتهم أنهت استعداداتها ووضعت كافة الخطط لإنهاء تواجد ما أسماها ميليشيات مجرم الحرب حفتر ” من جنوب العاصمة ومن كل المنطقة الغربية وملاحقتهم في مواقعها التي خرجت منها في إشارة منه إلى منطقة الرجمة .

وختم المجعي منوهاً بأن حالة الهدوء الحذر التي كانت خلال الأيام السابقة لا تعني توقف القتال بل بالعكس فقد عملت قوات الجيش على تنفيذ كافة الترتيبات لحسم المعركة حسب قوله .