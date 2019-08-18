اليابان – كشفت تقارير إعلامية روسية، استنادا على معطيات من وزارة الخزانة الأمريكية أن اليابان رفعت حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي، لتتقدم بذلك على الصين وتصبح أكبر حائز لهذه السندات في العالم.

ووفق موقع “روسيا اليوم” التي أوردت الخبر مساء يومه الجمعة، فقد ارتفعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي إلى 1.22 تريليون من 1.101 تريليون سجلتها في شهر ماي الماضي، ويعتبر الآن حجم الاستثمارات اليابانية في سندات الخزانة الأمريكية الأكبر منذ أكتوبر 2016.

وبذلك تكون طوكيو قد أزاحت بكين من هذه المرتبة، وجاءت الصين في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت في يونيو الماضي 1.112 تريليون دولار، مقارنة مع 1.110 تريليون دولار في شهر ماي الماضي.

وشهدت استثمارات الصين في سندات الخزانة الأمريكية تراجعا خلال العام الجاري من 1.126 تريليون دولار سجلتها في يناير الماضي إلى 1.112 تريليون دولار بلغتها في يونيو الماضي، أي انخفضت بواقع 14 مليار دولار.

وجاء ذلك في وقت تخوض فيه بكين وواشنطن حربا تجارية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأثرت سلبا على الأسواق العالمية.

وكالات