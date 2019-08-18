بنغلادش.. 3 آلاف شخص دون مأوى إثر حريق في حي عشوائي

بنغلادش.. 3 آلاف شخص دون مأوى إثر حريق في حي عشوائي

بنغلاديش – افاد مسؤولون في حكومة بنغلادش، الأحد، إن نحو 3 آلاف شخص أصبحوا دون مأوى بعد أن أتى حريق ضخم على مئات الأكواخ في حي فقير على المشارف الشمالية للعاصمة دكا.

وأسفر الحريق الذي اندلع في حي “ميربور” المكتظ بالسكان، الجمعة، عن إصابة 3 أشخاص بجروح.

وأوضح أنور حسين مدير في محطة ميربور للإطفاء، في تصريح صحفي، أن “فرق مكافحة الحرائق تكبدت العناء للوصول إلى ما يكفي من المياه وبذلت الجهود على مدار 3 ساعات لإطفاء الحريق”.

وبهذا الخصوص، قال وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة البنغالي إنامور رحمن، “وفقا للجنة التحقيق التابعة لنا، تضرر 1200 كوخ، واحترق منها بالكامل 750 كوخا”.

ولم يسفر الحريق عن قتلى لأن أغلب السكان كانوا خارج الحي يحتفلون بعيد الأضحى، حسب المصدر نفسه.

وأشار الوزير البنغالي، أن “الحكومة ستقدم إعانات مبدئية للمتضررين، وستجري تحقيقا في سبب الحريق وستقيم حجم الأضرار”.

وأظهرت لقطات مصورة، أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد من المنطقة، التي تقع على بعد بضع كيلومترات من ملعب الكريكت الرئيسي في البلاد.

يذكر أن اندلاع الحرائق في المصانع والأحياء الفقيرة والأسواق أمر شائع في بنغلادش.

الأناضول