واشنطن – استضاف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مزرعته بضواحي واشنطن.

ونشر الحريري صورا في حسابه الرسمي عبر “إنستغرام” وهو يستقبل بومبيو في مزرعته بالولايات المتحدة.

ودعا الحريري وزوجته لارا، بومبيو وزوجته إلى مأدبة غداء، حضرها نجلا الحريري حسام وعبد العزيز وابنته لولوة، والوزير السابق غطاس خوري وابنته جيني، ورفيق البزري.

وانشغلت بيروت بما إذا كان رئيس الوزراء قد نجح في إيضاح نقاط الاتفاق ونقاط التباين مع الجانب الأمريكي. وتحديدا في موضوع العقوبات الأمريكية على “حزب الله” الذي كان على رأس أولويات زيارة الحريري إلى واشنطن.

المصدر : RT