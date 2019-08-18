أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، في وقت غابت فيه المحفزات مع استمرار الإجازات الصيفية، ما أضعف مستويات السيولة والإقبال على شراء الأسهم.

وقال عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق الإمارات: كان هناك تفاوت في أداء الأسواق، لكن بشكل عام سيطر الهدوء على غالبية البورصات، في ظل غياب المحفزات واستمرار العطلات لدى الكثير من المستثمرين.

وأضاف مدني في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: ربما تستعيد الأسواق توازنها خلال الأسبوع الحالي، لكن سيظل ذلك رهن ظهور محفزات جديدة، وأيضا أداء البورصات العالمية وأسواق النفط.

وأنهت المؤشرات الأمريكية تداولات الأسبوع الماضي على خسائر، مع هبوط داو جونز بنسبة 1.53 بالمئة وستاندرد آند بورز بنسبة 1.03 بالمئة وناسداك بنسبة 0.79 بالمئة.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الأول بنسبة 1.69 بالمئة إلى 6572 نقطة، فيما نزل المؤشر بنسبة 0.93 بالمئة إلى 4830 نقطة، وانخفض المؤشر العام بنحو 1.49 بالمئة إلى 5984 نقطة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.31 بالمئة إلى 1530 نقطة، مع تراجع أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 1.4 بالمئة و”البحرين الإسلامي” بنسبة 1.71 بالمئة.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.27 بالمئة إلى 8527 نقطة، مدفوعاً بهبوط بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1862 نقطة، مع هبوط أسهم “الإقبال للاستثمار” بنسبة 0.17 بالمئة و”مناجم الفوسفات” بنسبة 0.28 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 0.45 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.31 بالمئة إلى 5039 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار يتصدرها “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري” و”الدار العقارية”.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة هامشياً بنسبة 0.04 بالمئة إلى 2797 نقطة، مع صعود أسهم العقار يتصدرها “إعمار للتطوير” و”أرابتك” و”الاتحاد العقارية”.

وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.73 بالمئة إلى 14399 نقطة، وسط عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية والعربية.

وارتفعت بورصة مسقط هامشياً بنسبة 0.03 بالمئة إلى 3862 نقطة، مع صعود أسهم “العز الإسلامي” بنسبة 2.9 بالمئة و”البنك الوطني” بنسبة 1.78 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.73 بالمئة إلى 14399 نقطة.

دبي: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 2797 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 3862 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 1.69 بالمئة إلى 6572 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.31 بالمئة إلى 1530 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.31 بالمئة إلى 5039 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 8527 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1862 نقطة.

الأناضول