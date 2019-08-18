كوريا – سجلت أسهم شركات الطيران الكورية الجنوبية، تراجعات متتالية منذ يوليو/ تموز الماضي، إثر مقاطعة كثير من الكوريين الجنوبيين للسياحة إلى اليابان، وسط تصعيد التوتر التجاري بين البلدين.

وأوردت وكالة يونيهاب الكورية الجنوبية، الأحد، أن القيمة السوقية المجمعة لـ6 شركات طيران مدرجة في “سوق كوسبي” الرئيسي، تراجعت إلى 4.8 تريليون وون (4 مليارات دولار ) الجمعة الماضية.

وفقدت الشركات الست، نحو 1.3 تريليون وون (1.05 مليار دولار) منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بحسب بيانات البورصة.

وشهدت أسهم شركات الطيران منخفضة التكلفة، ومن ضمنها “جين إير” و”جيجو إير”، انخفاضا بنسبة فاقت 30 بالمئة.

ونفذ الكوريون الجنوبيون، حملة مقاطعة لليابان، منذ يوليو/تموز الماضي، تشجعهم على الامتناع عن شراء البضائع اليابانية، والقيام برحلات إلى الدولة المجاورة، بعد فرض طوكيو قيود تصدير مشددة ضد سيئول.

الأناضول