انجلترا – كلف الحارس الإسباني أدريان كاستيو فريقه ليفربول هدفا خلال المباراة التي جمعته بمضيفه ساوثهامبتون في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وارتكب أدريان خطأ فادحا في الدقيقة 83 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم “الريدز” بهدفين نظيفين، بعدما حاول التمرير بقدمه لأحد زملائه، لكن الكرة وصلت إلى قدم لاعب الخصم داني إينغز الذي تابعها سهلة في الشباك.

ولحسن حظ أدريان انتهت المباراة بفوز ليفربول 2-1، ولم يؤثر الهدف الذي تلقته شباكه على حصول فريقه على نقاط المباراة الثلاث.

ويلعب أدريان أساسيا في ليفربول بعد تعرض الحارس البرازيلي أليسون بيكر للإصابة في الجولة الأولى، وتحول الحارس الإسباني في الأيام الأخيرة (قبل مباراة أمس) إلى بطل بعد تألقه مع ليفربول في نهائي السوبر الأوروبي، حين تصدى لركلة جزاء لاعب تشيلسي أبراهام الأخيرة، ليقود فريقه للتتويج بالكأس.

المصدر: وكالات