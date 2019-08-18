ماليزيا – بات البرازيلي إلكيسون قريبا من أن يصبح أول لاعب أصوله من خارج الصين ويمثل منتخبها لكرة القدم، بعد أن سجله الاتحاد الوطني للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عبر موقعه اليوم الأحد، انضمام إلكيسون إلى تشكيلة المنتخب الصيني، لتنتهي أسابيع من التكهنات بشأن دخول اللاعب صاحب الـ30 عاما قائمة المدرب مارتشيلو ليبي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، عقب حصوله على الجنسية الصينية إلى جانب جنسيته البرازيلية.

وفي سبتمبر 2011، تلقى إلكيسون للمرة الأولى دعوة للانضمام للمنتخب البرازيلي، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة مع “السيليساو”.

وانضم إلكيسون إلى فريق غوانغتشو إيفرغراند في 2013، وساهمت أهدافه في التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا في 2013 و2015، بجانب 3 ألقاب متتالية في الدوري الصيني الممتاز، كما نال جائزة هداف المسابقة في 2013 و2014.

وانتقل إلكيسون إلى شنغهاي سيبغ في 2016، وقاد الفريق لنيل لقب الدوري لأول مرة العام الماضي، ثم عاد إلى غوانغتشو الشهر الماضي.

وتستعد الصين، التي تأهلت لكأس العالم مرة واحدة عم 2002، لمواجهة سوريا والفلبين والمالديف وغوام، ضمن المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية.

المصدر: “رويترز”