ساعات تفصلنا عن إنهاء “الفيفا” تصويت الجماهير لاختيار الأفضل في 2019

ساعات تفصلنا عن إنهاء “الفيفا” تصويت الجماهير لاختيار الأفضل في 2019

سويسرا – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نهاية مدة التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019 غدا الاثنين، وذلك قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين لحصد الجائزة والتي تضم 3 لاعبين.

ولكي تقوم بالتصويت، على سبيل المثال، لمحمد صلاح يجب اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى صفحة التصويت عبر الموقع الرسمي للفيفا، عبر الرابط التالي: “موقع الفيفا”

2- سيطلب الموقع التسجيل أولا من أجل التصويت، حيث بإمكان الجماهير التسجيل عن طريق حسابات “غوغل” أو “فيسبوك”.

3- بعد اختيار طريقة التسجيل، سيطلب الفيفا الموافقة على بنود الخصوصية وشروط التصويت.

4- سينتقل المصوت إلى صفحة فيها أسماء الـ 10 لاعبين وأبرز إنجازاتهم، وأسفل كل هذه البيانات توجد أرقام 1 و2 و3.

5- اختيار الرقم 1 الموجود أسفل بيانات محمد صلاح يعني أنه الخيار الأول للمصوت، ثم يتم اختيار الرقم 2 من أسفل اللاعب المراد اختياره في المرتبة الثانية، وأخيرا الرقم 3 أسفل اللاعب المراد اختياره في المرتبة الثالثة.

6- بمجرد اختيار الثلاثة لاعبين سينقلك الموقع إلى صفحة يعلمك خلالها بإتمام عملية التصويت بنجاح.

ونشر حساب “الفيفا” الرسمي في الـ31 من يوليو الماضي قائمة للاعبين الـ 10 المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، وهم:

1- محمد صلاح: ليفربول.

2- ليونيل ميسي: برشلونة.

3- كريستيانو رونالدو: يوفنتوس.

4- ساديو ماني: ليفربول.

5- فيرجيل فان ديك: ليفربول.

6- فرينكي دي يونغ: برشلونة.

7- ماتياس دي ليخت: يوفنتوس.

8- كيليان مبابي: باريس سان جيرمان.

9- هاري كين: توتنهام.

10- إيدين هازارد: ريال مدريد.

وللجماهير نسبة 25% لاختيار أفضل لاعب في العالم، وهي النسبة ذاتها المخصصة لكل من اختيارات المدربين، وقادة المنتخبات والإعلاميين.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية، يوم 23 سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالات