سامسونغ تستحوذ على 20 بالمئة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية

سامسونغ تستحوذ على 20 بالمئة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية

كوريا ج – أظهرت بيانات مالية لشركة “سامسونغ للإلكترونيات”، الأحد، أن مبيعاتها الخارجية مثلت 20 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد خلال النصف الأول 2019.

وبحسب وكالة يونيهاب، الأحد، سجل عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، مبيعات بقيمة 75.2 تريليون وون (62 مليار دولار) في النصف الأول 2019.

ووفق البيانات المالية، بلغ نصيب المبيعات الخارجية لشركة سامسونغ، 86 بالمئة من إجمالي مبيعاتها.

واستحوذت المبيعات الخارجية للشركة، على 20.6 بالمئة من إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، البالغة 313.4 تريليون وون (259.5 مليار دولار) في النصف الأول الماضي.

وذكرت الشركة أن قيمة الضرائب المدفوعة لحكومة البلاد، وصلت إلى رقم قياسي في النصف الأول 2019، عند 9.5 تريليونات وون (7.86 مليارات دولار)، بزيادة 19.7 بالمئة على أساس سنوي.

الأناضول