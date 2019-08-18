السعودية – تمكنت جمارك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة من إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 3 ملايين ريال (800 ألف دولار) إلى خارج المملكة، مخبأة بطرق مختلفة داخل الأمتعة.

وأوضح مدير عام جمرك المطار أحمد الغامدي، أن “عناصر الجمرك تمكنوا من ضبط المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، وأن المبالغ كانت مخبأة بين الملابس أو داخل علب معدنية من ضمن أمتعة المسافرين”.

وقال الغامدي، إن “جميع المهربين الذين أحبطت محاولاتهم لم يثبتوا مشروعية مصادر المضبوطات، مما يعزز من ارتباطها بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال”.

بدورها، أكدت هيئة الجمارك السعودية، أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على أنه “يجب على كل مسافر سواء كان مغادرا أو قادما إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تصل قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال سعودي (1600 دولار أمريكي)، الإقرار عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك أو من خلال الخدمة التي أتاحتها الجمارك مؤخرا”.

وأشارت الهيئة، إلى أن “عدم الإقرار يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية”.

المصدر: سبق