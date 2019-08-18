إيران – هددت إيران باحتجاز السفن الأمريكية في مضيق هرمز إذا أقدمت واشنطن على توقيف ناقلة النفط الإيراني “غريس-1” التي أخلت جبل طارق سبيلها الجمعة الماضي، بعد توقيفها منذ يوليو الماضي.

وقالت مصادر في الحرس الثوري الإيراني لصحيفة “جوان” اليوم الأحد: “إذا أقدمت الولايات المتحدة على توقيف ناقلة النفط الإيرانية “غريس-1″، فإننا سنرد باستمرار احتجاز ناقلة النفط البريطانية، لأن بريطانيا هي مصدر المشكلة، وسنستولي على سفن أمريكية أيضا”.

وأضافت هذه المصادر حسب الصحيفة أن “المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية أمر بالاستيلاء على السفن الأمريكية، في حال أقدمت واشنطن على توقيف ناقلة النفط الإيرانية “غريس-1”.

وأعلن القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي والسكرتير الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام في وقت متأخر من أمس السبت: “يجب أن يصل نفطنا إلى وجهته بأمان.. سنواجه أي خطأ ترتكبه بريطانيا، برد أكثر صرامة”.

وكشفت الولايات المتحدة عن إصدارها تعميما باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها في جبل طارق، والتي لا تزال متوقفة في منطقة بحرية خاضعة لسيادة بريطانيا.

المصدر: صحف إيرانية