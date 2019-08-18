ليبيا – أكدت غرفة التحكم الرئيسه بمنظومة الحساونه سهل الجفاره على الاستمرار في أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغدية مدن بن وليد وترهونة وسوق الخميس والهيره وصولا إلى جميع مدن الجبل.

غرفة التحكم ناشدت بحسب المكتب الإعلامي التابع لجهاز النهر الصناعي جميع المدن والمشاريع الزارعية التعاون مع موظفي مشروع النهر الصناعي لإبقاء الصمامات مغلقة لاتمام أعمال التعبئة بنجاح ومن ثم تزويد الجميع بالمياه حتي لا يتعذر استكمال الاعمال التشغيلية والتأخر في وصول المياه .

وثمّنت الغرفة جهود كل المهندسين والفنيين والتقنيين بالفرق الفنيه وغرفة التحكم الرئيسه بمنظومة الحساونه سهل الجفاره وتفانيهم في عملهم من أجل الاستمرار في ضخ المياه ووصولها لكافة المدن.

كما تقدمت بالشكر لشركة الكهرباء على تعاونهم وجهودهم المتواصله من أجل تأمين التيار الكهربائي إلى حقول المياه، مشيدةً بتعاون الحكماء والأعيان بالمنطقة الجنوبيه لحل أزمة الكهرباء والوصول الى إتفاق بتزويد المدن والمناطق الجنوبيه والوسطى بشكل عادل ومرضي للجميع.