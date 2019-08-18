ألمانيا – اكتسح فريق لايبزيغ، الأحد، مضيفه يونيون برلين بأربعة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة الأولى للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

قدم الفريقان أداءً هجوميا جيدا في الشوط الأول حسمه خبرة فريق لايبزيغ بثلاثة أهداف عن طريق مارسيل هالستينبيرغ والنمساوي مارسيل سابيتسر وتيمو فيرنير في الدقائق 16 و31 و42.

وتواصل الأداء الهجومي من الفريقين في الشوط الثاني، لكن كعادة الشوط الأول حسمت خبرة لايبزيغ الفرص بهدف رابع عن طريق الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة، حصد لايبزيغ أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، فيما ظل يونيون برلين دون رصيد من النقاط.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبًا.

الأناضول