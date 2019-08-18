غزة – نقلت وكالة “معا” عن مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيلي قصف موقعين ومناطق زراعية في شمال قطاع غزة.

وحسب المصادر، فإن مروحية إسرائيلية من نوع “أباتشي” أطلقت صاروخا على موقع شمال بلدة بيت لاهيا ودمرته بالكامل، ما أدى إلى اشتعال النيران دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية موقعا وأراضي زراعية شمال غربي البلدة.

من جانبه، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الجيش الإسرائيلي رصد عددا من المسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت النار باتجاههم.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، واعترضت منظومة “القبة الحديدة” اثنين منها.

المصدر: RT، معا