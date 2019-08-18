وكان الجيش الاسرائيلي أكد في بيان أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه “مسلحين مشبوهين”.

وذكرت مصادر من داخل قطاع غزة أن شخصاً رابعاً نقل إلى المستشفى وصفت حالته ببالغة الخطورة وتم نقله إلى بيت لاهيا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن في وقت سابق مقتل 5 مسلحين فلسطينيين، ينتمون إلى “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، أثناء محاولتهم تخطي الحدود الإسرائيلية من منطقة بيت حانون شمالي غزة.

وحاول عدد من الفلسطينيين تجاوز السياج مع إسرائيل في شمال قطاع غزة، وأكد الجيش الإسرائيلي أن قوة إسرائيلية رصدت عدداً من المسلحين في منطقة الحدود شمال قطاع غزة.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن مروحية إسرائيلية ودبابة قامت بإطلاق النار باتجاه المُشتبه .