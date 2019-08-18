العراق – كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس اليوم الأحد، عن أبرز ملفين سيحملهما وفد حكومة إقليم كردستان العراق إلى بغداد التي سيزورها خلال الأيام المقبلة.

وقال شاويس لـRT إن “الملفين الأساسيين هما، الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، ومشروع موازنة 2020″، مبينا أن “العمل مستمر على التهدئة والاتفاق وإيجاد حل مناسب لهذين الملفين وملفات أخرى، لأن الطرفين اتفقا في وقت سابق على تسوية الخلافات بدلا من تعميقها”.

وأضاف: “في الأيام المقبلة أمامنا جولة من المفاوضات والوفد الكردي سيزور بغداد من أجل الوصول لحل للخلافات، وأعتقد أن وجهات النظر بين الطرفين متقاربة”.

المصدر: RT