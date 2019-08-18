ليبيا – أصدرت غرفة العمليات الرئيسية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بلاغاً ومنشوراً بوقت مبكر من اليوم الأحد أعلنت فيه تنفيذ سلاح الجو التابع لها عملية استهداف ناجحة ودقيقة في مصراتة مؤكدة بأن بلاغها هذا موجه للمعنيين في المدينة .

وقال المنشور الذي تلقته المرصد من الغرفة بأن الغارات إستهدفت مخازن ومستودعات تستخدم لطائرات تركية مسيرة من طراز ( بايرقدار TB2) في الكلية الجوية مصراتة .

وأكد المنشور بأن هذا الإستهداف جاء لتشكيلها تهديد وخطورة على القوات المسلحة وعلى المدنيين .

وأضاف : ” وتعلن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عدم رغبتها في استهداف مدينة مصراتة ومرافقها، إلا أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة المليشيات المسلحة، يجعلنا مضطرين اعتبارها هدفاً مشروعاً للسلاح الجوي الليبي ” .

وتابع المنشور : ” إن استمرار أستضافة مدينة مصراتة للدعم العسكري التركي يجعل منها هدفاً عسكرياً مشروعاً لقواتنا المسلحة، غير أن حيادها وعدم تدخلها ودعمها لمليشيات حكومة الوفاق، سوف يغير من نظرتنا لها ويجعلنا نتوقف عن مهاجمتها واستهدافها بسلاح الجو الليبي، إضافة إلى عدم التخطيط لمهاجمتها في المستقبل، بعد عمليات تحرير طرابلس من المليشيات الارهابية ” .