اليمن – أعلنت وزارة النقل اليمنية، الأحد، تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تعميم أصدرته إدارة الموارد البشرية في وزارة النقل، اطلعت عليه الأناضول.

وقال التعميم إنه “بناء على توجيهات وزير النقل (صالح الجبواني)، نعلن تعليق العمل في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة اعتبارا من اليوم الأحد، نظرا لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وتعرض الوزارة للاقتحام من قبل المليشيا التابعة لهم واستمرار وجود أطقم لهم في الوزارة”.

وأضاف التعميم أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.

وكانت وزراتي الخارجية والداخلية في اليمن، أعلنتا بوقت سابق تعليق أعمالها بعدن على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي في 10 أغسطس/آب الجاري، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

وتأسس المجلس الانتقالي في 11 مايو/أيار 2017، ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته.

الأناضول