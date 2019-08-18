الولايات المتحدة – تعد أعراض التهاب الحلق الناتجة عن الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا مزعجة جداً خاصة في فصل الصيف لدرجة دفعت أجدادنا لإطلاق مثل شعبي نردده دائماً «كريب الصيف متل حدّ السيف» .

وفي الغالب لا تساعد الأدوية كالبنادول مثلاً على علاج ألم الحلق الملتهب، وهذا هو سبب لجوء الكثير من الناس إلى العلاجات المنزلية.

أعراض التهاب الحلق وعلاجها

وفق موقع Stay at Home Mum الأمريكي فإن كان حلقك جافاً ومتحسساً وملتهباً، مما يحول تناول الطعام والتحدث والبلع إلى كابوس، فعليك تجربة بعضٍ من هذه الأدوية المنزلية المختبرة والمجربة.

1. شاي التوت

إحدى أفضل طرق التخلص من التهاب الحلق هي الغرغرة. ينصح الكثير من الناس بالغرغرة بالماء المالح؛ لكن شاي التوت خيار أفضل وأكثر فاعلية.

استخدم أوراق الشاي المجففة، وانقعها لعشر دقائق في الماء الساخن قبل تصفيته. انتظر حتى يبرد المزيج قبل أن تستخدمه في الغرغرة. لا ينصح بشرب هذا الشاي للحوامل.

2. الميرمية، والخل، والعسل

يتكون هذا المزيج المناسب للغرغرة من منقوع عشبة الميرمية (المنقوعة في الماء الساخن لعشر دقائق، والمصفاة)، وملعقة صغيرة من خل التفاح، والقليل من العسل. اتبع نفس الخطوات السابقة، وتغرغر بهذا المزيج بضع مرات في اليوم.

3. غسول الفم

إذا نفدت لديك الأعشاب وأوراق الشاي، فاتجه إلى مرحاضك وأحضر زجاجة غسول الفم.

لا يقضي غسول الفم التجاري على رائحة الفم الكريهة فحسب؛ ولكن يساعد أيضاً في تهدئة التهاب الحلق.

4. الكركم والملح

يستخدم مزيج الملح والماء الدافئ للغرغرة منذ زمن بعيد. مازال أبي يستخدم هذه الطريقة كلما أصيب بالتهاب الحلق؛ ولكن ليصبح أكثر فاعلية، أضف الكركم لهذا المزيج.

أضف نصف ملعقة صغيرة من الكركم، ونصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الساخن؛ ولكن احرص ألا تبتلع هذا المزيج.

5. العسل والخل

إليك مشروباً يمكنك الاستمتاع به. امزج ملعقة كبيرة من العسل، ومثلها من خل التفاح، وكوباً من الماء الساخن.

قلب الناتج جيداً واحتسِه ببطء لتهدئة التهاب الحلق.

6. الفجل الحار والعسل

هل تمتلك بعض الفجل الحار في المنزل؟ امزج ملعقة كبيرة من الفجل الحار النقي مع ملعقة صغيرة من العسل وأخرى من القرنفل المطحون.

أضف المزيج إلى الماء الساخن واشربه (إن استطعت احتماله).

7. عصير الليمون أو الليمون الأخضر

ضع القليل من عصير الليمون أو الليمون الأخضر على كوب من الماء الدافئ (وأضف القليل من العسل أيضاً).

يمكن لكلا المشروبين الحمضيين تهدئة التهاب الحلق.

8. الحلوى الصلبة

لديك أخيراً عذر للعق الحلوى الصلبة! تُبقي الحلوى الصلبة حلقك مرطباً، وتساعدك على احتمال عملية البلع قليلاً.

جرب سكريات الشعير، أو حلوى الزبد بالمنثول، أو أقراص الاستحلاب المخصصة (يمكنك إيجادها بمحلات السوبرماركت).

المصدر: عربي نت