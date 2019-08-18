الصين – بدأت شركة Vivo منذ فترة بالتشويق لهاتفها الرائد المقبل Vivo iQOO Pro 5G مع العلم بأنه من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في اليوم 22 من شهر أغسطس المقبل.

ولقد رأينا بالفعل هذا الهاتف يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، لذلك نحن نعرف كل شيء تقريبًا عن هذا الهاتف، بإستثناء شيء واحد، وهو السعر.

حتى الآن، كانت هواتف 5G باهظة الثمن بحيث كانت أغلى بكثير من هواتف 4G، ولكن ربما يكون الهاتف Vivo iQOO Pro 5G هو الطراز الأول الذي يقاوم هذا الإتجاه لأنه وفقًا لإشاعة جديدة من الصين، فيبدو أنه سيكون أرخص هاتف 5G على الإطلاق عندما يتم إطلاقه.

يقول المنشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنه تم إعادة نشره من قبل نائب رئيس العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo، مما يضفي عليه مصداقية كبيرة. لم يتم ذكر سعر محدد، ولكن يبدو أن شركة Vivo ستعمل على جعل هاتفها الرائد المقبل رخيصًا قدر الإمكان لأن الأسعار المرتفعة هي من بين العقبات الرئيسية في إعتماد شبكات الجيل الخامس 5G إلى جانب عدم إنتشار هذه الشبكات.

وإذا كان الهاتف Vivo iQOO Pro 5G هو أرخص هاتف 5G على الإطلاق، فسوف يكون كذلك بالضبط في الصين على الأقل، وهو المكان الذي تنطبق عليه الشائعات. إذا إختارت شركة Vivo إطلاق هذا الهاتف في بلدان أخرى تتواجد فيها شبكات الجيل الخامس 5G، فلا يزال يتعين علينا أن نرى كم سيبلغ سعره هناك.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف vivo iQOO Pro 5G مع شاشة AMOLED بحجم 6.41 إنش وبدقة +FullHD، ومع المعالج +Snapdragon 855، ومع 12GB من الذاكرة العشوائية. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية أن الهاتف Vivo iQOO Pro 5G الجديد سيضم كذلك ذاكرة داخلية بحجم 512GB، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، وأنه سيضم أيضًا كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل وبطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W. وكما يمكنك أن تتوقع، فسوف يأتي هذا الهاتف كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pei ومع واجهة FuntouchOS 9.

وكالات