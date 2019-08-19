القاهرة – هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الشعب السوداني وقيادته ومؤسساته، بمناسبة التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت بالخرطوم أمس .

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، بأن “أبو الغيط كلف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي بالمشاركة في الاحتفالية والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير”.

وأضاف المصدر، أن “أبو الغيط، يعتزم القيام بزيارة ثانية قريبا إلى الخرطوم اتصالا بالدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة، ودعما للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية المقبلة”.

وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الرابع من أغسطس الجاري 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل الماضي بعد 30 عاما من الحكم.

والاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، قوبل بارتياح من كلا الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصارا لثورتهم بينما اعتبره الجنرالات تأكيدا على دورهم في تجنيب البلاد حربا أهلية.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، حيث أنه من المتوقع الإعلان الأحد عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيمثل المدنيون غالبية أعضائه.

المصدر: RT