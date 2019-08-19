البرازيل – قاد الدولي البرازيلي المخضرم داني ألفيش، فريقه الجديد ساو باولو للفوز على “سيارا” بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وخاض ألفيش (36 عاما) العائد إلى بلاده للمرة الأولى منذ موسم 2001-2002 حين كان لاعبا في صفوف باهيا، المباراة في خط الوسط رغم أنه اشتهر بلعبه في مركز الظهير الأيمن، وسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.

وكان الظهير الأيمن قد عاد إلى بلاد “السامبا” من بوابة ساو باولو في أغسطس الجاري، بموجب عقد لثلاثة مواسم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لعب معه لموسمين.

وأمضى ألفيش 17 موسما في أوروبا، تنقل خلالها من إشبيلية الإسباني إلى مواطنه برشلونة، ومن ثم إلى يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يختتم مسيرته الحافلة بالألقاب في القارة العجوز مع النادي الباريسي.

وحقق ألفيش في أوروبا 36 لقبا منها تسعة ألقاب في الدوريات المحلية، ستة منها مع النادي الكتالوني، وواحد مع يوفنتوس و2 مع نادي العاصمة الفرنسية.

المصدر: أ ف ب