روسيا – يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى فرنسا للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر إقامته الصيفي في “حصن بريغانسون”، وذلك قبل أيام على استضافة فرنسا قمة قادة G7.

وستستمر هذه الزيارة يوما واحدا، حيث سيعقد الرئيسان جلسة عمل وعشاء يتناولان خلالهما أهم القضايا الدولية، لاسيما تلك التي ستعرض على قمة قادة الدول الصناعية السبع المقبلة وعلى رأسها أزمة أوكرانيا، والملف النووي الإيراني، والأزمة السورية، إلى جانب الأوضاع في لبيبا ومنطقة الخليج.

وليس من باب الصدفة عقد هذا الاجتماع بين الرئيسين الروسي والفرنسي قبل أيام من قمة مجموعة السبع في بياريتز، إذ يؤكد الجانب الفرنسي في تلميح واضح أن باريس تحاول إعادة روسيا إلى قوام هذا النادي.

ويعتقد البعض أن ماكرون يرتكب خطأ بلقائه مع بوتين قبل قمة G7، لكن آخرين يعربون عن أملهم في استئناف الحوار بين أوروبا وروسيا، ويتذكرون أنه من هذا المبنى بالذات قرر الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتيران والمستشار الألماني هيلموت كول إطلاق خط هاتفي مباشر بين الكرملين والشانزلزيه خلال اجتماع عام 1985، وكان ذلك إحدى الخطوات نحو إنهاء الحرب الباردة.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، فإنه من المتوقع أن يتم مناقشة استمرار العمل بصيغة نورماندي، حيث يتطلع ماكرون إلى فتح باب جديد للتفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني، وتريد باريس من موسكو أن تستخدم نفوذها لدى مناوئي كييف في شرق أوكرانيا للدفع باتجاه تنفيذ اتفاق مينسك الذي أبرم بمشاركة فرنسية ألمانية، وتشجيع بوتين على الرد على بادرة التهدئة التي تقدم بها الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي.

وكان الرئيس ماكرون قد أيد خلال اتصال هاتفي له مع نظيره الأوكراني مبادرة عقد لقاء قمة لـ”رباعية نورماندي”، مشيرا إلى أنه سينسق الأمر مع الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتم تشكيل “رباعية النورماندي” في يونيو 2014، لحل النزاع في شرق أوكرانيا، وهي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

ويأمل ماكرون في إنهاء النزاع الجاري في شرق أوكرانيا لإحراز إنجاز على غرار ما قام به الرئيس السابق نيكولا ساركوزي مع أزمة جورجيا.

ومن بين القضايا المنتظر تناولها أيضا على طاولة القمة الفرنسية الروسية مسألة الملف النووي الإيراني الذي تأمل باريس أن تلعب موسكو فيه دورا بارزا لوضع حد للتصعيد في الخليج في ظل الضغوط الأمريكية المستمرة، وتسعى كل من باريس وموسكو للحفاظ على الاتفاق النووي، رغم خروج واشنطن منه، وبالتالي فإن ما تنتظره باريس من بوتين هو دفع إيران لوضع حد لتخليها عن بنود الاتفاق وتجميد الإجراءات التي اتخذتها، مثل رفع نسبة تخصيب اليورانيوم أو تجاوز سقف المخزون المتاح لها، والتي تمثل بدورها انتهاكات لبنود الاتفاق.

كما تأمل باريس في وضع حد للتصعيد بين واشنطن المستمرة في سياسة “الضغوط القصوى” وطهران التي تبدي مقاومة شرسة، وذلك بهدف توفير الظروف التي تمهد لجمع الطرفين حول طاولة المفاوضات.

ورغم اعتراف ماكرون بـ”الظروف الصعبة” التي تحيط بالملف النووي الإيراني، إلا أنه بدا عازما على الاستمرار في لعب دور “الوسيط والمفاوض”، كما وصف نفسه، بهدف تجنب أي شكل من أشكال التصعيد في المنطقة، أو انهيار الاتفاق الذي اعتبره “مكسبا نوويا”، وفق تعبيره.

ويحظى الملف السوري بأهمية ملحوظة على جدول أعمال قمة ماكرون بوتين، حيث تعتبر باريس أن موسكو لاعب أساسي لا غنى عنه في هذا الملف، في الوقت الذي لا يعدو دورها هي وأشقاؤها الأوروبيون أن يكون هامشيا داخل الأزمة السورية، وبالتالي فهم لا يمتلكون أوراقا فاعلة يمكن استخدامها بفاعلية لحل هذه الأزمة، باستثناء المشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا.

ويرى فريق واسع من المراقبين أن التوقيت الذي اختاره ماكرون لدعوة الرئيس بوتين لزيارته هو “توقيت مثالي”، فهو من ناحية يسبق انعقاد قمة الدول السبع الكبرى، والتي يحاول ماكرون أن يلعب فيها دور “الوسيط” أو “همزة الوصل” بين الرئيس الروسي والقادة الأوروبيين في محاولة لنقل مواقف بوتين من مختلف الأزمات التي تلعب روسيا فيها دورا فاعلا، فضلا عن محاولة دفع روسيا للعودة إلى قمة الدول الصناعية الكبرى بعد أن تركتها عام 2014 في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم لأحضان الوطن الأم، والتي تحولت بخروج روسيا منها من “مجموعة الثماني” إلى “مجموعة السبع” الصناعية الكبرى.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هوبير فيدرين أهمية تعزيز العلاقات الفرنسية الروسية خاصة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أنه لو تم إعادة انتخاب الرئيس ترامب مرة أخرى فإنه سيعمل على “توطيد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ولن يأخذ المصالح الأوروبية في عين الاعتبار”.

المصدر: RT