الأردن – استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي لدى عمان “لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى و”للمطالبة بوقف الممارسات الاستفزازية فورا”.

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فقد استدعت الخارجية الأردنية “ظهر اليوم السفير الإسرائيلي.. لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف وللمطالبة بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية هناك والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان سلمان القضاة، أن “أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي أبلغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها فورا لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية وجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف”.

وأكد القضاة أنه “تم إعلام السفير الإسرائيلي خلال اللقاء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه، كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط”.

وأكدت الخارجية الأردنية إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه أو وضع “أي قيود على الدخول تحت أي ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال”، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

المصدر: صحيفة “الغد الأردنية”