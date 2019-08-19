ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن حلم التغيير الديمغرافي في الجنوب الغربي والشرقي الذي طالما راود بعض أبناء قبيلة التبو الليبيين وغير الليبيين ومن ساندهم وقدم لهم الدعم تحول إلى أضغاث أحلام في الجنوب الشرقي وبمدينة الكفرة بالتحديد.

امغيب أشار خلال تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” إلى أنه بفضل تضحيات من قدم نفسه من أجل الأرض والعرض وتقديم فاتورة كبيرة من الجرحى والمبتورين وبفضل ترابط واتحاد كل أبناء الكفرة ضد هذا المخطط اللعين.

وأكد على أنه بعد “سقوط” مرزق كل الجنوب الغربي في خطر وعلى سكانه الترابط ونبذ الخلاف والفرقة والاتحاد لمواجهة هذا الخطر الداهم، مطالباً الشعب بالوقوف صفاً واحداً لمواجهة أي مخطط يستهدف الجنوب منبع النفط والخيرات.