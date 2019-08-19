باكستان – أعلنت باكستان، الإثنين، مقتل اثنين من مواطنيها، في قصف مدفعي شنته القوات الهندية على ولاية “آزاد كشمير”، الشطر التابع لإسلام آباد من إقليم كشمير.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في بيان، إن الهند قامت بخرق “غير مبرر” لوقف إطلاق النار، وتسببت في مقتل مواطنين على حدود قريتي “هوت سبرينغ” و “شيريكوت” في ولاية “آزاد كشمير”، حسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

من جانبه، أوضح الجيش الباكستاني أن القتيلين رجلان مدنييان يبلغان من العمر 75 عاما و61 عاما.

وأضاف في بيان أن القوات الباكستانية ردت على إطلاق النار من الجانب الهندي؛ واسقطت بدورها قتيلين من عناصر الجيش الهندي. ولم تصدر نيودلهي حتى الساعة (10:04 ت.غ) أي تعليق حول الحادثة.

ويأتي هذا التصعيد، عقب احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية شهدتها ولاية جامو وكشمير)، الشطر الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير، إثر إلغائها في 5 أغسطس/ آب الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي للولاية.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

الأناضول