الإمارات العربية – دانت الإمارات “الاعتداء الإرهابي” الذي تعرضت له وحدة بمعمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي في السعودية، بعد استهدافه بطائرات مسيرة بدون طيار.

واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم، بشدة هذا “العمل الإرهابي، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع”.

وجددت دولة الإمارات “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب”.

وأكد البيان أن “أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات”.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، أكد أمس تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء بطائرات مسيرة بدون طيار مفخخة.

وأفاد الفالح بأن هذا الهجوم “يبرز مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك الحوثيون”.

المصدر: وكالات