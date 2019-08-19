وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على خيتافي، الأحد، بهدف نظيف سجله ألفارو موراتا، في افتتاح مسيرة الفريق بالموسم الجديد من الدوري الإسباني.

لكن صحيفة “أس” الإسبانية رصدت غضب الجماهير من غريزمان الذي رحل هذا الصيف إلى برشلونة بطل الليغا، حيث ألقوا القمامة وعلب المشروب الفارغة فوق لوحة على الأرض خارج ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في مدريد، تحمل اسمه.

وانتقل غريزمان (28 عاما) إلى “كامب نو” بعد 5 مواسم قضاها في أتلتيكو مدريد، ساهم خلالها في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي وكأسي السوبر الأوروبي والإسباني.

وبعد وقت قصير من انتقاله إلى أتلتيكو مدريد قادما من ريال سوسيداد الإسباني، أصبح غريزمان معشوق جماهير فريق العاصمة الإسبانية، إلا أن شعبيته أخذت في التراجع مع إبداء رغبته أكثر من مرة في الانتقال إلى برشلونة.