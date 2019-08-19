انجلترا – من المقرر أن يعقد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في الأيام القليلة المقبلة مفاوضات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستتركز على إنقاذ “بريكست”.

وسيلتقي جونسون الأسبوع الجاري الزعيمين الألمانية والفرنسي في محاولة لتحقيق اختراق في المفاوضات بين لندن والاتحاد الأوروبي بخصوص شروط انسحاب المملكة المتحدة، وذلك قبيل قمة “السبع الكبرى” التي ستنطلق السبت في منتجع بياريتس جنوبي فرنسا وتستمر ليومين.

وأكد مسؤول في الرئاسة الفرنسية لوكالة “رويترز” اليوم الأحد أن ماكرون سيستقبل جونسون في عشاء عمل سيقام في قصر الإيليزيه الخميس المقبل، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الزعيمين ستتناول علاوة على “بريكست”، ملفي سوريا وإيران.

من جانبها، سبق وأكدت ميركل أمس الأحد أنها ستستقبل جونسون الأربعاء المقبل، مشددة على ضرورة مواصلة الحوار بين لندن والاتحاد الأوروبي بحثا عن “حلول جيدة”.

وأبدت المستشارة الألمانية استعداد بلادها لسيناريو “بريكست بلا اتفاق”، في حال فشل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في تنسيق معايير خروج لندن، متعهدة ببذل الجهود للتوصل إلى اتفاقات في المفاوضات الصعبة حتى آخر يوم لها.

واتخذ جونسون منذ توليه مقاليد الحكم في يوليو الماضي موقفا صارما إزاء “بريكست”، مبديا استعداده لإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بأي شكل.

المصدر: وكالات