روسيا – أعلنت مؤسسة “روس آتوم” الروسية عن نيتها طرح مناقصات واعدة خلال معرض اقتصادي سيقام في القاهرة في أكتوبر المقبل للمشاركة في إنشاء محطة الضبعة، أول محطة كهرذرية في مصر.

وستنظم المؤسسة الحكومية الروسية وهيئة محطات الطاقة النووية المصرية في أكتوبر المقبل منتدى، ضمن فعاليات المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي “الأسبوع الصناعي الكبير”.

وسيجتمع خلال المنتدى عدد من الموردين والمقاولين المحتملين لإنشاء محطة الضبعة، حيث من المقرر أن يحصلوا على معلومات حول المناقصات الحالية والمستقبلية لمشروع المحطة، وكذلك سيكون بإمكانهم التعرف على نظام المشتريات التابع لـ”روس آتوم”.

وتستضيف القاهرة بين الـ8 والـ10 من أكتوبر المقبل فعاليات المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي “الأسبوع الصناعي الكبير”، الذي يعد نسخة عن معرض “إينوبروم” الصناعي الدولي في روسيا.

ويعتبر منتدى ومعرض “الأسبوع الصناعي الكبير” بوابة للشركات الروسية والدولية في دخول أسواق شمال ووسط إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعد بلدان هذه المنطقة المستورد الرئيسي للآلات والسلع الصناعية والمواد الغذائية.

وسيحضر المعرض ممثلون عن شركات من مصر وغينيا الاستوائية والإمارات والسعودية وقطر وعمان وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وكينيا ونيجيريا والسودان وغيرها.

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة الحدث حوالي 10 آلاف متر مربع، ما يعد مؤشرا ودليلا على أهمية المعرض والمنتدى، الذي تحضره روسيا في “الأسبوع الصناعي الكبير” بصفة شريك.

كذلك سيتم خلاله تسليط الضوء على خطط عمل المنطقة الصناعية الروسية في مصر باعتبارها واحدة من المنصات الرئيسية للتعاون الصناعي والتجاري بين روسيا ومصر، حيث ستشارك في المعرض شركات روسية تعتزم تشييد أعمال لها في المنطقة، بما فيها شركات متخصصة في هندسة الطاقة والنفط والغاز، والسيارات، والآليات، والمعدات الطبية والتقنيات الزراعية.

كما سيعقد خلال أيام المعرض الاجتماع الـ12 للجنة الحكومية الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني.

المصدر: RT