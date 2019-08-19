انجلترا – كشف النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن موقف الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، من مغادرة اليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سولسكاير في تصريحات أبرزتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “دائمًا ما يضع الصحفيون علامات استفهام حول مستقبل بول بوجبا، ليست لدي أية مخاوف فيما يتعلق ببوجبا، بالنسبة لي، سيبقى في مانشستر”.

وأضاف “لا أعتقد أن أمرًا غريبًا أن يقول: أستمتع باللعب، أستمتع مع زملائي بالفريق وبما أقوم به، أحب وظيفتي وأستمتع باللعبة.. 80% مما قاله بوجبا أنه يستمتع باللعبة ووقته الآن”.

وختم “لا يوجد مؤتمر صحفي واحد لم أجب فيه على سؤال حول موقف بوجبا”.

وارتبط بوجبا بمغادرة مانشستر والرحيل إلى ريال مدريد، في ظل رغبة مواطنه زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، في التعاقد معه.

وأصر بوجبا على رغبته في خوض تحدٍ جديد في الفترة المقبلة، بينما أكد مينو رايولا، وكيل أعماله على أن اللاعب يريد الرحيل عن اليونايتد، فيما يصر مانشستر على بقائه.

المصدر :كووورة