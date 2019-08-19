فيينا – قلصت عقود خام برنت مكاسبها المحققة صباح الإثنين، مدفوعة بتخوفات تباطؤ الاقتصاد العالمي، وضعف الطلب على الخام.

وأظهرت بيانات رسمية، الإثنين، أن صادرات اليابان تراجعت للشهر الثامن على التوالي، بفعل تخوفات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

فيما أظهر استطلاع للرأي أعدته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، قلقا بشأن مخاطر بعض السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، وتنبأ بركود أمريكي بحلول 2021.

وبحلول الساعة (09:35 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.65 بالمئة أو 38 سنتا، إلى 59.02 دولارا للبرميل.

كانت عقود برنت سجلت 59.7 دولارا في بداية تعاملات اليوم، قبل أن تتراجع لاحقا.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.66 بالمئة أو 35 سنتا إلى 55.16 دولارا للبرميل.

الأناضول