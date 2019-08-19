قصف جوي سوري لرتلا تركي متجه الى خان شيخون ويمنعه من التقدم

قصف جوي سوري لرتلا تركي متجه الى خان شيخون ويمنعه من التقدم

سوريا – استهدف الجيش السوري رتلا كبير للجيش التركي كان متجه الى خان شيخون بواسطة قذائف تساقطت بالقرب منه يبدو أنها تحذيرية وأجبره على التوقف.

ونشر حساب في مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مصورا قال إنه يوثق توقف رتل كبير للجيش التركي .

ويُلاحظ أن رتل الجيش التركي مكون من عدد كبير من العربات المدرعة وآليات عسكرية أخرى وشاحنات وصهاريج وقود.

وكان نشطاء المعارضة السورية أكدوا في وقت سابق أن رتلا تركيا ضخما يتكون من 25 من الآليات والمعدات والشاحنات دخل من معبر باب الهوى الحدودي إلى الأراضي السورية، لكنه توقف بسبب قصف جوي.

المصدر: RT