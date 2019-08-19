اليابان – تراجعت صادرات اليابان إلى الخارج خلال يوليو/ تموز الماضي، للشهر الثامن على التوالي، وسط تخوفات من أثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتعتبر اليابان واحدة من الأسواق الرئيسة المصدرة للمواد الخام إلى السوق الصينية، إذ تعاني الأخيرة من حرب تجارية مع واشنطن منذ يونيو/ حزيران 2018، أثرت على عملياتها.

وأوردت بيانات لوزارة المالية اليابانية، الإثنين، أن تراجعا طرأ على الصادرات بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي، فيما تراجعت الواردات 1.2 بالمئة خلال نفس الفترة.

ونتيجة تراجع الصادرات، بلغ العجز التجاري الياباني مع الخارج في يوليو/ تموز الماضي، نحو 249.6 مليار ين (2.35 مليار دولار).

وتراجعت صادرات اليابان إلى الصين، الشهر الماضي، بنسبة 9.3 بالمئة بينما ارتفعت وارداتها من الصين بنسبة 2.8 بالمئة.

في المقابل، نمت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة في يوليو بنسبة 8.4 بالمئة، بينما ارتفعت الواردات منها بنسبة 3.5 بالمئة.

الأناضول