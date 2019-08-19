ليبيا – تمكنت مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي أمس الأحد من القبض على أكبر مزوري الشهادات والمستندات الليبية.

مدير الفرع العقيد أسامة الدرسي قال بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة الأحوال المدنية إنه بعد التحري والإستدلال من قبل ادارة مباحث الأحوال تمكنوا من القبض على المدعو “ه.ع”مصري الجنسية وذلك بعد أخذ الاذن من عضو النيابة بمكتب المحامي العام.

وأشار الدرسي إلى أن المتهم قام بتزوير مستندات ليبية منها أوضاع عائلية وشهادات ميلاد وجواز سفر بأسماء مختلفة،موضحاً أن مباحث الأحوال المدنية قبضت على المتهم بعد التحري عنه لمدة 3 أشهر وسيتم تسليمه إلى جهات الاختصاص بعد أخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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