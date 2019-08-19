ليبيا – باشرت مديرية أمن بنغازي بإمرة مديرها العميد عادل عبد العزيز رفقة رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي العقيد وليد البرعصي أمس الأول في الحملة التي أعلن عنها لضبط المركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم غير مكتملة الإجراءات بمساندة بعض الأجهزة الأمنية.

رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي العقيد وليد البرعصي قال بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي إن قسم المرور جاهز لإتمام الإجراءات للمواطنين وبدون أي تأخير أو عرقلة.

وأكد البرعصي أن تجاوب المواطنين مع أجهزة الأمن كان إيجابيا حيث أعربوا عن فرحتهم وسعادتهم بوجود رجال الأمن في شوارع المدينة الأمر الذي يبعث على الطمأنينة.

ووجه رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي رسالة لكل من راهن على عدم عودة الأمن إلى بنغازي،قائلا إن هذه الحملة صفعة أخرى تؤكد التجانس والانسجام والقدرة العالية على التنسيق داخل أروقة الأجهزة الأمنية بالمدينة.

وذكر أن إزالة الزجاج المعتم كانت ضمن أهداف حملات جهاز المرور الأمر الذي يساعد على ضبط الأمن داخل المدينة خصوصا بعد الاختراقات الأمنية الأخيرة.

ومن جهته،أشار رئيس الخطة المرورية بمدينة بنغازي المقدم عبد السلام السعيطي إلى أن الحملة تهدف لضبط السيارات التي تتجول من دون لوحات معدنية إضافة إلى الزجاج المعتم،منوهًا إلى الاستمرار بهذه الحملة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.

وبدوره،أكد رئيس حملات ضبط السرعة بمرور بنغازي الرائد إبراهيم الفضلي ضبط حوالي 65 مركبة آلية مخالفة أمس الأول،مؤكدا نقلها إلى مقر الحجز بطريق النهر لعدم وجود لوحات معدنية،مشددا على عدم خروج أية مركبة إلا بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

ولفت الفضلي إلى أن القسم يعمل منذ أكثر من عام في حملات متقطعة لضبط الشارع العام.

ومن جانبه،أشار رئيس وحدة التسجيل بقسم المرور محمود العريبي إلى أنه ومنذ بداية هذا العام تم تسجيل 18288 سيارة الأمر الذي يدل على وعي المواطن في المدينة وعلى إيجابية التعاون مع الشرطة والجهات الأمنية.