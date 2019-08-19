ليبيا – علق مدير مكتب إعلام مديرية أمن منفذ امساعد الحدودي منير السعيطي على تصريحات عضو مجلس النواب المقاطع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بخصوص السيطرة على منظومة الجوازات.

السعيطي لفت في تصريح أذيع على قناة”ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المنظومة من عهد النظام السابق مربوطة بإدارة جوازات طرابلس لكن ومع ذلك لا يستطيع باشاغا السيطرة على هذه المنظومة.

وتابع قائلاً :” لا يستطيع أن يقفلها علينا في منفذ مساعد أو مطار بنينا وأي منفذ آخر هو لديه إمكانية التحكم في البيانات الخاصة بالمسافرين”.

وأكد السعيطي على أن باشاغا لا يستطيع عن طريق هذه المعلومات إدراج الأسماء وبالأخص من يقومون بمساندة القوات المسلحة في قائمة المنع من السفر.

كما نوّه إلى أن العمل في منفذ امساعد يسير بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن مدير المنفذ باسط العريبي قام بإتخاذ إجراءات وتغيير الإدارة السابقة في المنفذ لضمان سير العمل بشكل جيد.