إيطاليا – طالب نابولي الإيطالي، ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، بحسم موقفه ومستقبله، في ظل رغبة النادي في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن نابولي يريد تدعيم صفوفه بالتعاقد مع إيكاردي، حيث يرى فريق الجنوب أن المهاجم الأرجنتيني مناسب تمامًا للفريق.

وأضاف أن نابولي على استعداد لتقديم عرض ما بين 50 إلى 60 مليون يورو، بالإضافة لإمكانية رحيل أركاديوز ميليك، مهاجم الفريق إلى الإنتر.

ولفت الموقع إلى أن العقبة الوحيدة أمام نابولي، تتمثل في رغبة إيكاردي، لاسيما وأنه لا يزال ينتظر يوفنتوس، لاتخاذ خطوة جدية بالنسبة له، حيث يرغب المهاجم في ارتداء قميص البيانكونيري.

وأشارت إلى أن نابولي حدد يوم السبت المقبل، موعدًا نهائيًا أمام إيكاردي، لتحديد ما إذا كان مهتمًا بالانضمام لفريق الجنوب من عدمه.

وختم بأن نابولي على استعداد لتقديم عقد لإيكاردي يحصل من خلاله على 8 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.

وكانت تقارير صحفية قالت إن نابولي طالب إيكاردي بحسم موقفه خلال هذا الأسبوع، قبل أن يقرر النادي منح اللاعب مهلة جديدة.

المصدر : كووورة