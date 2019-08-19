واشنطن تمهل “هواوي” 90 يوما إضافيا للشراء من الشركات الأمريكية

واشنطن تمهل “هواوي” 90 يوما إضافيا للشراء من الشركات الأمريكية

الولايات المتحدة – صرح وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، الإثنين، إن بلاده منحت شركة هواوي الصينية، مهلة جديدة لمدة 90 يوما للشراء من الموردين الأمريكيين.

وأضاف روس في تصريحات لقناة ” فوكس نيوز” اليوم، أن هناك 90 يوما أخرى أمام شركات الاتصالات الأمريكية، للبيع إلى هواوي.

وكان من المقرر انتهاء “الترخيص العام المؤقت” اليوم.

وأضاف روس أن المهلة الحالية تنتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي مايو / أيار الماضي، أدرجت الولايات المتحدة شركة هواوي في قائمة سوداء بدعوى أنها تشكل “مخاطر على الأمن القومي”، وفيما بعد سمحت للشركة الصينية بشراء بعض المنتجات الأمريكية الصنع.

وأصبحت هواوي، جزءا رئيسا في النزاع بين بكين وواشنطن بشأن التجارة والتقنيات الرئيسية.

كانت “هواوي” قد وجهت انتقادات حادة للحكومة الأمريكية، بسبب ما وصفتها قيود مشددة على منتجاتها الواردة إلى أسواق الولايات المتحدة.‎‏

وتأسست هواوي، عام 1987 في مدينة شنجن على يد الضابط السابق في الجيش الصيني، رن تشنغ فاي، وتركز على توفير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، وتعد رائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

وتستمر الشركة الصينية في السيطرة على نصيب شركة أبل الأمريكية في مبيعات الهواتف الذكية، وباتت في مقدمة السباق العالمي في شبكات الجيل الخامس (5G) والتي ستنقل قطاع الاتصالات إلى مستويات أعلى.

وفي 2018، تجاوزت مبيعات الشركة الصينية، 100 مليار دولار أمريكي.

الأناضول