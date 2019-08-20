الإمارات العربية – في خطوة جريئة، قدمت الفنانة أحلام اعتذارا رسميا عبر حسابها في تويتر عن تصريحات سابقة لها رفضت فيها فكرة قيادة المرأة السعودية للسيارة، في محاولة منها لإرضاء جمهورها الغاضبة منها في المملكة.

وغردت الفنانة الاماراتية وكتبت: “أعتذر لو بدر مني شيء ضايقكم مني، الأخت تعتذر من إخوانها، ما فيها شيء وتكبر بهم، وأنا أختك”.

ونجحت أحلام باعتذارها في إعادة المياه الى مجاريها بينها وبين الجمهور السعودي الذي استقبلها بشكل مميز في حفلها الاخير في أبها ضمن مهرجان موسم السودة.

ومن المنتظر ان تقيم احلان حفلا آخر في الطائف ضمن فعاليات مهرجان عكاظ والذي يأتي هذا العام تحت مظلة موسم الطائف.

وكالات