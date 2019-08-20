فيينا – ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بفضل التفاؤل المنبعث من تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وآمال تبنّي الاقتصادات الكبرى إجراءات لدرء التباطؤ الاقتصادي المحتمل.

وارتفع خام القياس العالمي “برنت” بواقع 8 سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينيتش، بعد مكاسب نسبتها 1.88% حققها الاثنين.

فيما زاد الخام الأمريكي بواقع 9 سنتات إلى 56.30 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 2.44% في الجلسة السابقة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستمدد لشركة “هواوي” شراء المكونات من الشركات الأمريكية، في مؤشر على تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.

كما تلقت الأسعار دعما مع تنامي التوقعات بأن الاقتصادات العالمية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.

وعلى صعيد متصل أظهر استطلاع لوكالة “رويترز” شمل سبعة محللين توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 1.9 مليون برميل.

المصدر: “رويترز”