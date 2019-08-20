العراق – أعلنت وزارة الدفاع العراقية امس إلقاء القبض على أحد المقربين من زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكر بيان للوزارة أن “عملية استخبارية نوعية تميزت بالجرأة والتخطيط السليم نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم تمكنت خلالها مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 29 من الإطاحة بأحد أبرز الإرهابيين في قضاء هيت بمحافظة الأنبار”.

وأضاف، أن “الإرهابي كان يشغل منصب الأمير العسكري لقاطع هيت قبل التحرير، ويعد أحد الإرهابيين المقربين للمجرم أبو بكر البغدادي، وهو والد لعدد من الإرهابيين، إذ جرى قتل أحد أبنائه من قبل الأجهزة الأمنية، فيما قام آخر منهم بتفجير نفسه بعملية انتحارية، وهرب ثالث إلى خارج البلاد بعد إصابته بإحدى معارك التحرير”.

وأشار البيان إلى أن “المعتقل قام بتهجير عدد من العوائل وإجبار منتسبي الأجهزة الأمنية في هيت على إعلان التوبة وسحب أسلحتهم كما قام بتجنيد الشباب عنوة للتنظيم الإرهابي”، مبينا أن “المعتقل يعد من أهم المطلوبين للقضاء، وأن عملية القبض عليه تمت بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب”.

المصدر: RT