الكويت – أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت، بنسبة 1.15 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، على أساس سنوي.

وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، اطلعت الأناضول عليها، بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، بلغ 114.4 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بـ113.1 نقطة في يوليو/تموز 2018.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار 11 مجموعة، أبرزها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.79 بالمائة، تلها النقل بنسبة 4.68 بالمائة، ثم الترفيه بـ 3.89 بالمائة.

في المقابل، تراجعت أسعار مجموعة المسكن “منفردة” بنسبة 0.78 بالمائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.26 بالمائة، مقابل نحو 114.1 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

الأناضول