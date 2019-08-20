ليبيا – أعلن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني موافقته على إنشاء مدينة طبية متكاملة في طرابلس، وذلك استجابة لمقترح تقدم به عدد 72 نائباً من أعضاء مجلس النواب.

وأذن الثني وفقاً لبيان صادر من حكومته في البدء بالإجراءات والدراسات لمحورة وإنشاء الإضافات في مصنع التبغ بطرابلس، وداخل محيطه (على مساحة عشرة هكتارات) في منطقة الدريبي لكي يصبح مدينة طبية متكاملة.

واكد أن هذه الإجراءات تترافق مع خطط “توطين وتدويل” الخدمات الطبية في ليبيا بما يخدم المواطنين بطريقة أسهل وأفضل خاصة مع تزايد عدد السكان والمسافات بدل من الاستنزاف المستمر لموارد الدولة في الخارج بدون أي تطوير بالداخل أو نقل للمعرفة.

وفي سياق متصل وافق الثني أيضاً على إنشاء مستشفى الساحل والجبل المركزي (قصر الحاج) ليخدم المنطقة الممتدة من غرب طرابلس من الزاوية إلى زوارة ومن نالوت إلى غريان يكون موقعه في منطقة قصر الحاج كمستشفى مركزي متكامل خدمة لاهل المنطقة الغربية كون الحكومة المؤقتة حكومة شرعية لكل الليبيين.

يشار إلى أن إعلان الثني جاء على هامش اجتماع عقده الثلاثاء مع وزير العمل – رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية الدكتور مسعود صوة – بحضور عضو مجلس النواب عن الرجبان صلاح الصهبي.

المرصد – متابعات