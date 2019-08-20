الخارجية البريطانية تعلن أن الصين احتجزت أحد موظفيها لدى عودته من هونغ كونغ

الخارجية البريطانية تعلن أن الصين احتجزت أحد موظفيها لدى عودته من هونغ كونغ

انجلترا – أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير التي تفيد باحتجاز الصين أحد موظفيها في هونغ كونغ.

وقال متحدث باسم الخارجية وشؤون الكومنولث في بكين: “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحد أعضاء فريقنا تم احتجازه أثناء عودته إلى هونغ كونغ من شنتشن”.

وتابع: “نحن نقدم الدعم لعائلته ونبحث عن مزيد من المعلومات من السلطات في مقاطعة غوانغدونغ وهونغ كونغ”.

وكان موقع “هونغ كونغ الإخباري HK01” نقل عن صديقة سايمون تشنغ، الموظف في القنصلية البريطانية في هونغ كونغ، قولها إنه لم يعد للعمل في التاسع من أغسطس بعد زيارته مدينة شنتشن قبل يوم من التاريخ المذكور.

المصدر: “رويترز”