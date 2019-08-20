الصين تخفض الفائدة على القروض بعد قرار إصلاح آلية التسعير

الصين تخفض الفائدة على القروض بعد قرار إصلاح آلية التسعير

الصين – افاد المركز الوطني الصيني للتمويل بين البنوك إن معدل أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء لمدة عام، بلغ 4.25 بالمئة، وهو أول عرض أسعار بعد أن قررت البلاد إصلاح آلية تسعير الإقراض.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المركز الوطني الصيني، الثلاثاء، قوله إن معدل الفائدة الأساسي الجديد على القروض فوق خمس سنوات، بلغ 4.85 بالمئة.

كان البنك المركزي الصيني أقر، السبت، خطة لتحسين وإصلاح آلية معدل الفائدة الأساسي على القروض، في أحدث خطوة لخفض تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي.

وخلال الفترة الماضية، كانت معدلات الفائدة على القروض لأجل عام و5 أعوام تتجاوز في بعض الطلبات حاجز الـ7 بالمئة.

وذكر المركز الوطني أن الكشف عن عروض معدلات الفائدة الأساسية الجديدة على القروض ستعلن صباح الـ20 من كل شهر.

ووفق “شينخوا”، سيكون عرض أسعار اليوم ساري المفعول حتى الإصدار التالي في 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

تأتي الخطوة الصينية في ظل مساعي البنك المركزي تحفيز الاقتصاد المحلي عبر زيادة الإقراض وضخ سيولة في السوق لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

وتباطأ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني 2019، مسجلا أدنى مستوياته في 27 عاما، مدفوعا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي.

والشهر الماضي، قالت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2019 بلغ 6.2 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع 6.4 بالمئة في الربع الأول السابق له.

الأناضول